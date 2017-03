Stinge lumina timp de o oră: Republica Moldova marchează pe 25 martie Ora Planetei

07:07

Regele saudit Salman bin Abdul Aziz călătoreşte săptămâna aceasta spre Indonezia, pentru o vizită care va dura nouă zile. Este pentru prima oară în ultimii 46 de ani când un rege saudit vizitează ţara în care se găseşte cea mai numeroasă naţiune de religie musulmană. Acum, cele două naţii susţin că doresc să întărească legăturile dintre ele, relatează Washington Post, care citează presa din Indonezia. The post Câte tone de bagaje şi-a luat cu el regele Arabiei Saudite, pentru o deplasare de câteva zile appeared first on Independent.