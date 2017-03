Departamentul de Stat critică Ungaria pentru gestionarea situației migranților și a solicitanților de azil

06:07

Portarul Jakson Follmann, unul dintre puținii supraviețuitori ai accidentului aviatic în urma căruia și-au pierdut viața majoritatea colegilor săi din echipa de fotbal Chapecoense, învață să meargă cu noua sa proteză ortopedică.