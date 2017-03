O bătrână de 85 ani s-a pregătit timp de o lună ca să fure lucruri dintr-un supermarket!

09:47

Şapte elevi şi doi profesori ai gimnaziului din satul Burlăceni, raionul Cahul s-au intoxicat în timpul pauzei dintre ore, din cauza mirosului de plastilină. Un copil şi un adult au fost internați în secția Reanimare a Spitalului Raional Cahul, cu intoxicație acută. Ceilalți au primit îngrijiri medicale şi sunt monitorizați de către medicul de familie.