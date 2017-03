Cinci vinării vor relua exportul în Rusia

10:37

'Război fără milă contra poluării în China' China a redus tinta de crestere economica pentru 2017 la aproximativ 6,5% de la cea de 6,5-7% de anul trecut, a anuntat premierul Li Keqiang, relateaza BBC. In 2016, economia Chinei a cunoscut cel mai lent ritm de crestere din ultimii 26 de ani, potrivit BBC. Li Keqiang a facut anuntul in cadrul sesiunii anuale a Parlamentului, la Beijing. Acesta a promis ca va lupta contra «companiilor zombi» care produc mai mult carbune si otel decat e nevoie pe piata. Promisiuni asemnatoare au fost facute si in trecut, insa s-au dovedit greu de indeplinit. Premierul chinez s-a declarat hotarat sa «poarte un razboi fara mila pentru a pastra cerul albastru». Precizarea vine la doua luni dupa un varf de poluare in decursul caruia nordul Chinei a fost plasat, pentru sase zile, sub alerta rosie. «Vom inchide fara ezitare, potrivit legii», intreprinderile care nu se incadreaza in normele de emisie, a declarat premierul Chinei, tara aflata pe primul loc in topul mondial al poluarii. «Cei care polueaza pe ascuns sau care fraudeaza vor fi pedepsiti cu severitate», a atentionat acesta cadrele regimului. Promitand combaterea poluarii «pana la victoria finala», seful guvernului de la Beijing a dat asigurari ca «albastrul azuriu se va vedea mai mult in fiecare an». El a mentionat in special poluarea provocata de utilizarea carbunelui, care asigura inca 62% din balanta energetica a Chinei, chiar daca ponderea acestei energii poluante in mod special a scazut cu doua puncte anul trecut. Peste trei milioane de gospodarii vor trece de la carbune la electricitate sau gaz in acest an, a indicat Li in fata a 3.000 de deputati ai Adunarii Nationale Populare, reuniti la Palatul Poporului din Beijing sub un cer neobisnuit de albastru, relateaza AFP. Sursă: protv.md