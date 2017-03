Cât de reală e dragostea online sau despre pericolele relațiilor virtuale

19:07

Unsprezece civili au fost uciși și alți 45 au fost răniți sâmbătă în centrul Siriei, în raiduri întreprinse „după toate probabilitățile de aviația rusă", a anunțat organizația non-guvernamentală Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informează AFP.