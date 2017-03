Medicii de la Urgență au găsit o grenadă activă în buzunarul unui pacient // FOTO

12:57

Alexandru Panuța și Andrei Năstase s-au folosit de Veaceslav Galoi ca să o discrediteze pe Maia Sandu în campania electorală, iar scandaloasa sumă de aproape 300 000 de lei transferați pe contul PAS, au fost ai lui Năstase și nu ai lui Ilan Șor. Cel puțin așa susține Veaceslav Galoi, cel care în luna noiembrie a anului trecut a transferat o sumă de bani pe contul PAS, scrie portalul Today.MD. Today.MD a publicat ieri un material în care a prezentat relațiile de prietenie a lui Veaceslav Galoi și Alexandru Panuța, unul dintre membrii și susținătorii activi ai Platformei Demnitate și Adevăr. Solicitat telefonic, Veaceslav Galoi, a confirmat pentru sursa citată că a făcut cunoștință cu Panuța în Penitenciarul 13, despre cum Panuța și Ana Ursachi l-au recrutat să lucreze pentru Platformă, dar și despre cum Liviu Vovc i-a făcut cunoștință cu Igor Grosu. „Când mă aflam în Penitenciarul 13, cu mine în cameră a stat Alexandru Panuța, combatant, veteran MAI, care mi-a spus că este un susținător înflăcărat și membru al Platformei DA cu care m-am împrietenit și discutam mereu pe teme politice, vorbeam și despre faptul că Platforma vrea ca să facă schimbarea în țară spre binele poporului. Peste o perioadă de timp Panuța a ieșit din pușcărie, eu însă mai țineam legătura cu el, iar când am fost eliberat, în fața pușcăriei am fost întâmpinat de către Alexandru Panuța și Ana Ursachi care mi-au propus mai apoi să lucrez pentru platformă ca să-i ajut în campania electorală la prezidențiale. Le-am zis că o să mă gândesc, nu-mi ardea mie atunci a ceva, însă peste o vreme i-am sunat și le-am zis că sunt de acord. Alexandru Panuța mi-a făcut cunoștință cu Liviu Vovc pe care l-am ajutat mult în campanie cu organizarea întâlnirilor cetățenilor cu candidatul PPDA Andrei Năstase. După ce Năstase și-a retras candidatura din cursa electorală, Liviu Vovc m-a luat cu el la sediul PAS unde mi-a făcut cunoștință cu secretarul PAS, Igor Grosu, care ne-a rugat să-l ajutăm în campanie cu întrunirile cu cetățenii și dacă este posibilitate să-l ajutăm și cu mijloace financiare. Ulterior am fost contactat de Panuța care mi-a spus că, prin intermediul meu trebuie să organizăm niște transferuri bănești pe contul PAS, spunându-mi să deschid un cont în bancă că el organizează ulterior un transfer pe contul meu și eu pe urmă să-l transfer pe contul PAS. Eu fără nicio bănuială m-am dus la bancă, am deschis un cont și i-am transmis datele lui Alexandru Panuța, iar peste o zi el m-a sunat și mi-a spus să transfer banii de pe contul meu, care au venit nu știu de unde, pe contul PAS, iar eu așa și am făcut. După acest transfer, peste o zi eu am aflat din presă că banii care au venit pe contul meu erau de la Șor și atunci am înțeles ca Alexandru Panuța cu Andrei Năstase m-au folosit ca să o descrediteze pe Maia Sandu”,a declarat Galoi. Veaceslav Galoi a ținut să menționeze că după ce a fost în presă tot acest scandal cu cei 300 000 de lei, din noiembrie până acum nimeni nu a încercat să ia legătura cu el, iar el nu s-a ascuns, a fost mereu acasă. The post Veaceslav Galoi a confirmat că Năstase l-a folosit pentru a o discredita pe Maia Sandu appeared first on Moldova 24.