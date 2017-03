6 mlrd. de lei — pierderi anuale din cauza salariilor în plic

6 mlrd. de lei — pierderi anuale din cauza salariilor în plic Opt din 10 moldoveni primesc salarii in plic, iar statul pierde anual aproape 6 miliarde de lei sub forma de contributii la asigurari sociale, bani din care s-ar putea plati pensii de trei ori mai mari. Sunt estimarile expertilor. Asa ca dupa reforma pensiilor, guvernul a decis ca va putea aduna bani la buget luptand cu salariile in plic. A si angajat una dintre cele mai mari companii de audit din lume ca sa-i prezinte solutii. Expertii sustin ca este foarte dificil sa calculezi care este volumul salariilor care se platesc anual fara achitarea contributiilor la asigurarile sociale. In 2015 Confederatia Sindicatelor estima volumul acestora la 15,5 miliarde de lei. Pentru anul 2016 unii experti vorbesc de 10 miliarde. Gheorghe COSTANDACHI, EXPERT ECONOMIC: ”Intre 31-32 miliarde – 2016, practic 80 la suta din fondul salarial pe tara pe parcursul unui an.” Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Cel mai grav e ca salariile in plic conditioneaza economia tenebra. Pentru a plati salarii in plic, inseamna ca am venituri neoficiale, asta inseamnă marfa de contrabanda, nu paltesc accize, dau mita la vama, fisc, politie.” Economistii afirma ca anual bugetul asigurarilor sociale pierde in jur de 6 miliarde de lei, iar cel al asigurarilor in medicina – aproape 3 miliarde. Gheorghe COSTANDACHI, EXPERT ECONOMIC: ”Cu acesti bani s-ar putea tripla pensia minimala de 1086 lei. Statul pierde fonduri exagerat de mari.” Materialul integral poate fi citit aici. Sursă: protv.md Record 6 mlrd. de lei — pierderi anuale din cauza salariilor în plic apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

