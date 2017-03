Mitropolia Moldovei cheamă la consultări producătorii de produse pascale

06:07

Poliţia din oraşul rus Vladimir a anunţat că este în căutarea unor indivizi, care expediază mesaje pe telefoanele mobile, în care copiii sunt îndemnaţi să devină zâne Winx, la fel ca în filmul cu desene animate, lăsând pe timpul nopţii gazul deschis, a comunicat pentru www.rian.ru reprezentantul regional al Ministerului rus de Interne, Andrei Tutuev. […] The post Groaznic! Într-un oraş din Rusia copiii au primit SMS-uri cu îndemnul „de a lăsa noaptea gazul deschis” appeared first on Moldova.org.