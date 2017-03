HOROSCOPUL ZILEI/ 5 martie 2017

05:27

Azi vom porni la luptă. Vom provoca și vom primi răspuns pe măsură. Vom arunca mănușa, ceilalți o vor ridica. Ne vom încrucișa săbiile, ne vom declara nemulțumiți, nedreptățiți. Nu contează cu cine, nu contează de ce sau în ce condiții. Plăcerea de a ne afla în competiție ne va acapara toate simțurile. Vibrația universală a zilei de 04 martie 2017 este 8. Azi ne vom comporta asemeni unor veritabili concurenți oriunde: în familie, în grupul de prieteni, la serviciu. Fiecare va avea impresia că este îndreptățit. Îndreptățit ... să ce? Astea sunt amănunte nesemnificative! Vom dovedi încăpățânare, abnegație, vom folosi orice amănunt, orice scăpare a celuilalt pentru a-l doborî, din pura plăcere de a îl vedea la pământ. Azi ne va deranja gândul că am putea depinde cumva de altcineva și vom face eforturi pentru a-l termina tocmai pe cel care ne este sprijin. Azi vom fi ocupați, preocupați, neliniștitți, în alertă. Ne vom îngriji mai atent. Este o zi perfectă pentru femeile care doresc a începe încă o cură de slăbire care s-ar putea dovedi eficientă. Sportivii vor avea ocazia de a performa. Azi vom lupta pentru dreptate, vom căuta vinovații, vom fi mai eficienți. Vom fi mărinimoși cu cei pe care îi considerăm a fi merituoși. Azi toți vor porni războaie la orice nivel. Vom fi al naibii de chivernisiți. Atât de îngrijorați de situația financiară încât nici nu vom fi capabili a ne gândi la conturile bancare care sunt doldora ori la teancul din șifonier care a fost dat uitării. Oricât de multe am realiza astăzi ni se va părea a fi nimic. Suntem tot mai triști, tot mai nemulțumiți nefondat. Vom fi absorbiți de muncă. O scânteie și totul ia foc! În dragoste vom alege să ne privim partenerii ca pe niște contracandidați. Ne vom disputa drepturile, ne vom trasa granițele. “Până aici ești tu și poți să mergi de aici încolo totul este numai al meu și am dreptul să fac orice poftesc!” La serviciu toți ceilalți sunt niște mormoloci leneși, înceți, incompetenți. Realitatea este însă că vom fi foarte atenți. Putem avea realizări remarcabile. Vedem orice greșeală, facem totul perfect. Cei care astăzi se vor căsători vor avea parte de o căsnicie a cărei pecete este 8. Orgoliile vor fi crescute. Lupta pentru putere va fi permanentă. Va fi mai important cine are primul și ultimul cuvânt ori cine are dreptate. Din punct de vedere financiar vor fi realizați. Efortul, pasiunea în muncă, nerăbdarea şi ambiţia vor caracteriza căsnicia cu această pecete. Cei doi parteneri de cuplu vor dori să acceadă, să câştige, să posede, cât mai mult. Vor deveni din ce în ce mai nemulţumiţi şi nefericiţi pentru că îşi vor dori mereu mai mult şi mai bine. Vor trece peste obstacole, vor fi curajoşi împreună. Sunt adepţii loialităţii, ai fidelităţii, ai exactităţii.