Detalii din dosarul reținerii fostului guvernator Leonid Talmaci și legăturile acestuia cu Veaceslav Platon

10:27

Fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmaci, a fost reținut aseară de procurorii anticorupție. Acesta riscă 15 ani de privațiune de libertate.