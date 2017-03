România, sprijin pentru publicaţiile culturale din Rep. Moldova

09:47

De Dragobete, președintele Republicii Moldova Igor Dodon a fost invitat să sărbătorească la Bistrița împlinirea a 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Invitația a fost lansată de Clubul Internațional Transilvania, reprezentat de profesorul de religie ortodoxă Florin Bojor. Dodon este așteptat la Bistrița pe 27 martie, ora 19:00, la Monumentul Eroilor, unde se [&hellip The post (VIDEO) De ce ar trebui Igor Dodon să sărbătorească la Bistrița Ziua Unirii Basarabiei cu România appeared first on InfoPrut.