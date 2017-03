(foto, video) Gigi Hadid, modelul momentului, poartă val pe coperta revistei Vogue Arabia

18:12

Pictorii proiectului Chișinău Is Me au decis să realizeze ceva inedit și interesant pentru copii internați la secția de pediatrie din cadrul Centrului Mamei și Copilului. Aceștia au pictat o Autostradă și un Arbore al vieții minunat. Articolul (foto, video) Centrul Mamei și Copilului a devenit mai colorat datorită proiectului Chișinău is Me apare prima dată în #diez.