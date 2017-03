Facebook vrea să devină noul tău ghid turistic

21:07

Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a apreciat în timpul vizitei în Ucraina că modalitatea cea mai bună prin care această țară ar putea face față în confruntarea cu Rusia este să se dezvolte economic, nu militar, și să-și consolideze democrația, informează agenția DPA. The post Germania îndeamnă Ucraina să se dezvolte economic pentru a putea face față Rusiei appeared first on Independent.