Malaiezia l-a expulzat pe ambasadorul Coreei de Nord

Ministrul Sănătății, Ruxada Glavan, a lăudat astăzi realizările ministerului său în anul 2016, între care a amintit extinderea listei de medicamente compensate prin sistemul de asigurări în medicină. Dar nu a spus nimic despre scumpirea recentă a serviciilor medicale pentru care opoziția socialistă îi cere demisia. În ședința de joi a parlamentului, ministrul sănătății Ruxanda Glavan a scăpat de moțiunea de cezură înaintată de socialiști, pentru care au votat doar 28 de deputați. Apărând majorarea costurilor pentru serviciile medicale, ministrul a precizat că din anul 2004 tarifele nu au mai fost revizuite și exista riscul ca instituțiile din sănătate să nu mai poată acorda anumite servicii vitale. Ministrul Glavan a calificat criticile opoziției socialiste drept ,,o bifă în agenda lor politică”. Astăzi ea a spus că în pofida unor nemulțumiri din societate, politice aplicate de instituția pe care o conduce s-au soldat cu rezultate benefice. Din prezumptiva listă ministrul Glavan a făcut trimitere la mărirea numărului de medicamente care se oferă cu reducere de preț sau chiar gratuit: „În anul 2016, au fost utilizate circa 430 de milioane de lei din fondurile de asigurări pentru medicamentele compensate și gratuite, ceea ce înseamnă cu 52 la sută mai mult, față de nivelul realizat în 2015. Comparativ cu anul 2015, numărul pacienților care au beneficiat de medicamente compensate a crescut cu 128 de mii de persoane, ajungând la cota de 708 mii de beneficiari, spune Ruxanda Glavan, fără să intre în structura acestor date. Or, mult mai relevante ar fi datele care să arate dacă medicamentele compensate de bună seamă ajung la cei care nu le pot plăti. Expertul Institutului de Politici și Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu spune că extinderea listei de medicamente nu are impact asupra tuturor celor care dețin o poliță de asigurare obligatorie în medicină. Cu excepția unor titluri de medicamente pentru tratarea unor boli cronice, marea majoritate a preparatelor incluse în acest an sunt pentru tratamentul unor boli rare și specifice, susține expertul: „S-au luat acele denumiri de medicamente care erau anterior asigurate de bugetul de stat și s-au transferat în lista pentru asigurări și s-a majorat lista, chipurile mai multă populație va beneficia de acest lucru. De fapt, acest pas nu va avea rezultat pentru întreaga populație. Vor beneficia de această majorare, în mare parte doar pacienții cu aceste boli specifice.” Ghenadie Țurcanu a salutat noul mecanism de salarizare aplicat de instituțiile medicale publice începând cu anul 2016. Potrivit ministerului, salariile angajaților au crescut cu peste 20 la sută. Doctorii cu experiență mai mare de 20 de ani primesc salarii între 7 și 9 mii de lei. Asistentele medicale sunt remunerate cu cel puțin 5 mii de lei. De la această sumă pornește și leafa unui tânăr specialist, o schimbare care era necesară în opinia lui Ghenadie Țurcanu: „Până acum, medicii tineri primeau niște salarii mizerabile, îndată după rezidențiat, ceea ce chiar nu era bine pentru sistemul nostru medical. Acest lucru este stimul pentru medicii tineri de a activa în sistem, însă nu trebuie să ne așteptăm la rezultate, că toți medicii tineri, care absolvesc universitatea, vor veni să lucreze în sistem.” Ministrul Glavan a dat asigurări că raportul de activitate a fost analizat cu toți lucrătorii din sistem, doar că evenimentul nu a fost anunțat public. Potrivit ei, după crearea Centrului de achiziții în sănătate a devenit posibilă economisirea a circa 170 de milioane de lei, bani care vor fi reinvestiți în sector. De cealaltă parte, Ghenadie Țurcanu susține că nu există o transparență a cheltuielilor instituțiilor medicale, disponibile fiind doar date generalizate.