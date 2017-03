DESCHIDE.MD // Revista mass-media ruse din 3 martie

14:27

Am trăit s-o vedem şi pe asta! Pe actualul edil al capitalei îl critică deja şi cei mai leneşi, şi locuitorii, şi şi oaspeţii Chişinăului şi e aproape sigur că, pe sub mustăţile lor verzi, îşi râd de el până şi extratereştrii. Mai ales că motive sunt berechet. Cel de-al treilea primar „democratic” e bine înţepenit în istoria oraşului nu numai în calitate de constructor eşuat al necropolei în centrul localităţii, de stăpânitor al noroiului urban şi de „tăietor de lemne”, dar deja şi ca fondator al unui calendar special, destinat serviciilor tehnice ale primăriei.