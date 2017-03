(video) Un tânăr din Moldova muncește DJ în cluburile din cele mai populare orașe din SUA

15:27

Riga Graduate School of Law (RGSL) lansează apelul pentru cursul „Intensive Programme in Law and Economics”. Republica Letonia, prin intermediul Școlii de Drept din Riga, oferă funcționarilor publici, reprezentanților societății civile și mediului academic, un program de instruire cu o durată de 6 săptămâni. Articolul Oportunitate pentru tinerii specialiști din Moldova de a participa la un program a Școlii de Drept din Riga apare prima dată în #diez.