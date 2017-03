Norvegia a adus Europa la Penitenciarul de la Rusca. Ajutoare scandinave pentru condiţii mai bune de detenţie

18:12

Code for România vine sâmbătă, 4 martie, la Chișinău pentru un schimb de experiență cu colegii din domeniul IT și din sectorul non-guvernamental. Ei se descriu ca o comunitate de IT-iști (dar nu numai) care fac proiecte digitale în beneficiul societății; ideile de proiect pot veni de la oameni simpli, ONG-uri sau instituții. Articolul Code for România vin la Chișinău. Sunt în căutare de colaborări și idei apare prima dată în #diez.