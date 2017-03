Guvernul Filip a concesionat circa 40% din teritoriul Republicii Moldova unui offshore

18:17

Membri ai familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă din 1992 pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova au fost primiţi azi în audienţă de viceprim-ministrul pentru reintegrare Gheorghe Bălan. În cadrul întrevederii audienţii au adus la cunoştinţa viceprim-ministrului problemele socio-economice cu care se confruntă, iar Gheorghe Bălan a menţionat că va face demersurile necesare către autorităţile publice de resort în scopul identificării unor soluţii viabile pentru acestea. The post Problemele cu care se confruntă membrii familiilor celor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru, discutate la Guvern appeared first on Independent.