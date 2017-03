Vânzătorii de ghiocei, sancționați de poliție

17:37

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua o vizită oficială la Washington pe 14 martie, unde se va întâlni pentru prima dată cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă surse oficiale americane, citate de site-ul agenţiei Reuters. The post Angela Merkel va efectua o vizită oficială în Statele Unite, pentru o întrevedere cu Donald Trump appeared first on Independent.