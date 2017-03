Reacția Kremlinul la dezvăluirile despre averea ilicită a premierului Medvedev

15:37

Un bărbat din Irlanda, în vârstă 61 de ani, a fost îngropat în cimitirul unei biserici din Belfast. Până aici nimic neobișnuit. Irlandezul, pe numele său John Edwards, s-a oferit,... The post Transmisiuni live din…mormânt. Un irlandez a fost îngropat de viu pentru trei zile și va oferi servicii de consiliere din adâncuri appeared first on Independent.