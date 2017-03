Fostul guvernator al BNM Leonid Talmaci, reținut și plasat în arest pentru 15 zile

07:07

Rechemarea lui Dumitru Braghiș din funcția de ambasador al Republicii Moldova la Moscova a fost neașteptată pentru Ministerul de Externe al Rusiei, motivele acestei decizii fiind neclare, a declarat pentru TASS viceministrul rus de Externe, Grigori Karasin. „Această veste este oarecum neașteptată. Cred că despre motivele ei trebuie întrebat la Chișinău", a spus Grigori Karasin. […]