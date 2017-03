Legăturile lui Donald Trump cu Rusia, confirmate: Ginerele președintelui s-a întâlnit cu ambasadorul rus

15:07

Statele membre ale Uniunii Europene au prelungit vineri cu încă un an, până la 6 martie 2018, blocarea bunurilor fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, pe care UE îl acuză că a deturnat fonduri publice fugind din Ucraina după revolta din Maidan în 2014, relatează AFP.