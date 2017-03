Fostul guvernator al BNM, Leonid Tălmaci, a fost arestat preventiv pentru 15 zile

16:28

Influența unui primar asupra cotidianului populației variază enorm în funcție de regimul politico-administrativ în interiorul căruia el este ales sau numit. In Franța, de la Revoluție încoace și în țările care au fost supuse influenței franceze, primarul (a cărui funcție poate purta diverse nume de la o țară la alta) și adjuncții săi sunt aleși dintre membrii consiliului comunal. In Olanda, primarii sunt aleși de partidele politice din localitate, prin negocieri interne, foarte adesea stabilindu-se o alternanță. In alte țări, însă, precum în Polonia, pentru a da un exemplu, primarul e ales de populație, prin vot universal. Un asemenea primar ales de cetățeni va avea, este limpede, o legitimitate totală, iar în Polonia primarul capitalei, Varșovia, este chiar numit “Președintele Varșoviei”, in loc de primar. In unele orașe occidentale împărțite în municipalități autonome, precum Bruxelles sau Copenhaga, fiecare din ele are un primar, deasupra cărora se află un super-primar căruia aceștia îi sunt subordonați, precum miniștrii unui prim ministru. In Polonia primarul nu poate fi în același timp membru al parlamentului. In țări occidentale precum Franța și Belgia, cumulul de funcții este o banalitate, iar foarte mulți deputați în parlament sunt și primari, în general delegându-și funcțiile și mergând să-și vadă de afacerile locale în weekend, sau la perioade stabilite. Acolo unde un primar este ales de populație, indiferent de apartenența lui la un partid, sau chiar ca independent, el va avea la dispoziția lui mult mai multe pârghii prin care poate influența cotidianul populației decât într-un sistem cum e cel olandez, unde primarul e desemnat prin negocieri între partidele locale. Primarul olandez e supravegheat în permanență de celelalte partide, în vreme ce primarul polonez, mai ales dacă este independent, nu are de dat socoteală decât în fața populației și nu poate fi contestat decât prin petiție colectivă. Indiferent prin ce procedură a fost ales sau numit, primarul este în același timp reprezentantul statului și în această calitate el oficiază căsătorii, pe care le oficializează în numele statului, supraveghează recensămintele și, lucru foarte important în perioade de alegeri, el revizuiește și verifică listele electorale. Fiind persoana de care depinde poliția, care aprobă contractele cu comunitatea ale firmelor locale, care poate decide de proiectele de urbanism, de la canalizare și construcții, la refacerea parcurilor și asfaltarea drumurilor și șoselelor, este limpede că un primar poate foarte lesne cădea pradă tentațiilor corupției. Nu e de mirare, așadar, că unele din cele mai mari cazuri de corupție în care sunt implicați primari vizează urbanismul și —cazurile clișeu— construirea de infrastructuri sportive, sau a unui stadion cu costul supraapreciat. Asta permite și flatarea orgoliului populației, în general prin construirea unui gigantic kitsch sportiv rareori folosit, cât și încasarea unor la fel de gigantice comisioane și șperțuri.