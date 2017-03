Melania Trump a avut prima apariție singură ca Prima Doamnă (VIDEO)

20:27

Premierul Theresa May a avertizat vineri Scoţia că nu va permite destrămarea Marii Britanii din cauza deciziei de ieşire din Uniunea Europeană, în contextul în care Guvernul scoţian ar vrea organizarea unui nou referendum proindependenţă pentru că se opune Brexit. Theresa May a criticat dur Partidul Naţional Scoţian (SNP), al premierului Scoţiei, Nicola Sturgeon, acuzînd formaţiunea că are o "obs