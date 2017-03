Test simplu: Cum să îți verifici glanda tiroidă la tine acasă

Dr. Broda Otto Barnes a descoperit că temperatura corpului este un bun indicator al activităţii glandei tiroide, în special temperatura corpului imediat după ce te-ai trezit. El a scris o carte despre activitatea glandei tiroide, cu o descriere a diferitelor probleme şi boli care pot apărea din cauza activităţii reduse a acestui organ important. Testul doctorului Broda Otto Barnes Înainte de a merge la culcare, ia un termometru şi agită-l bine. Asigură-te că temperatura din acest instrument este mai mică decât 35 de grade Celsius. A doua zi dimineaţa, imediat ce te-ai trezit, pune termometrul sub axilă. Asigură-te că între termometru şi mâna ta nu a rămas bluza de pijama sau alte haină. Lasă termometrul acolo timp de 10 minute. În acest timp tu poţi să îţi acorzi o scurtă pauză, pentru a te odihni. După 10 minute, citeşte rezultatele şi imediat scrie-le pe ceva. Rezultatul acesta este cunoscut sub numele de „temperatură bazală” sau „temperatura corpului dimineaţa”. Temperatura normală este cuprinsă între 36,5 şi 36,8 grade Celsius. Temperatura corpului poate varia datorită bolilor infecţioase sau la femeile care au menstruaţie. Prin urmare se recomandă să faci acest test dacă eşti sănătoasă şi nu eşti la menstruaţie. Notează temperatura undeva și repetă testul între trei și cinci zile. Barnes recomanda să continui acest procedeu timp de 10 zile, pentru un rezultat mai sigur. Rezultatele testului 1. Dacă temperatura ta este cuprinsă între 36,5 şi 36,8 grade Celsius, înseamnă că glanda ta tiroidă funcţionează normal. 2. Dacă temperatura are o valoare sub 36,5 grade Celsius, atunci este vorba de activitatea redusă a glandei tiroide (Hipotiroidism sau tiroida „leneşă”). Simptomele activităţii reduse a glandei tiroide sunt depresia, atunci când te simţi lipsită de energie, oboseală, infecţii, dureri de cap cronice, pierderea memoriei şi concentrării, căderea părului şi altele. 3. Dacă temperatura este mai mare de 36,8 grade Celsius, este vorba de o activitate rapidă a glandei tiroide (hipertiroidism) sau de o infecţie în organism. Pentru acurateţea rezultatelor, se recomandă ca acest test să fie făcut în 3 zile consecutive. Dacă temperatura corpului tău este situată peste sau sub valoarea normală, îţi sugerăm să mergi la un doctor pentru a-ţi confirma diagnosticul şi pentru a primi recomandările specialistului, potrivit doctorulzilei.ro

