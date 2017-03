„Emoție pentru Basarabia”, un concurs de scrisori, fotografii și clipuri video

14:57

Primăvara și simbolurile acesteia vin cu un alt semn de apropiere ale celor două maluri de Prut. Festivalul mărțișorului de la Iași, care a debutat pe 25 februarie, a adunat în centrul orașului meșteri populari din România și Republica Moldova, uniți sub semnul unui fir împletit în alb și roșu.