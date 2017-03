Top alimente magice pentru pielea ta

1. Rosiile sunt bogate in apa, contin licopen si betacaroten care au efect antioxidant si de protectie solara. 2. Pestele gras conţine acizi graşi şi esenţiali omega-3 care scad inflamaţia şi ameliorază hidratarea pielii. 3. Ficatul conţine vitamina A care are rol de regenerare cutanată. 4. Morcovii conţin betacaroten şi Vitamina C care au efect antioxidant şi de protecţie solară. 5. Citricele sunt bogate în vitamina C, care are rol antioxidant, previne ridurile şi menţine integritatea colagenului, scrie kfetele.ro.

