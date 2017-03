(VIDEO) SpaceX va „plimba” doi turişti în jurul lunii anul viitor

13:47

După căderea de ieri a moţiunii simple înaintate împotriva ministrului Sănătăţii, Ruxanda Glavan, socialiştii au venit astăzi în Parlament cu o nouă moţiune. De această dată, moţiunea PSRM îl vizează pe ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc. Anunţul a fost făcut acum câteva minute de către deputatul socialist Vasile Bolea. The post O nouă moţiune în Parlament! De această dată este vizat ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc appeared first on Independent.