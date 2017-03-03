БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД В НИСПОРЕНЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

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Между бельцкой примарией и посольством Турции в Молдове будет установлено более тесное сотрудничество. Такие вопросы, как привлечение инвестиций в наш город и возможность... Запись ТУРЕЦКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БУДУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БЕЛЬЦЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.