Dosarul “Șaltai-Boltai”: încă un membru al grupării de hackeri și-a recunoscut vina

12:42

Această explozie de peste 200 de minerale noi eclipsează chiar şi marele eveniment geologic de acum 2,3 de miliarde de ani, atunci când au apărut oxizii, relatează Science Alert. În urma acestor descoperiri, există un motiv serios să considerăm că ne aflăm în Antropocen. Activitatea umană are o influenţă foarte însemnată asupra proceselor naturale, în cazul de faţă în formarea de noi minerale. Robert Hazen de la Carnegie Institution, un membru al echipei care a efectuat acest studiu, a precizat că „există o explozie a mineralelor noi care este foarte rapidă - multe dintre minerale au apărut în ultimii 200 de ani, comparabil cu istoria de 4,5 miliarde de ani a Pământului. Nu este nimic asemănător în istoria Terrei”, scrie descopera.ro. Hazen şi echipa sa au analizat cele 5.208 de minerale de pe Pământ care sunt recunoscute de Asociaţia Mineralogică Internaţională şi au descoperit că 208 dintre ele nu ar fi existat fără activitatea umană. Între acestea nu se încadrează cele formate artificial, precum unii magneţi, întrucât definiţia unui mineral cuprinde formarea lui naturală. Astfel, cele 208 sunt create involuntar în urma diferitelor activităţi, în special în urma activităţii miniere, unde mineralele/rocile au fost expuse oxigenului şi altor substanţe străine. Un exemplu în acest sens este andersonitul, un mineral de uraniu galben sau verde fosforescent care apare pe pereţii galeriilor miniere. Diferitele aliaje create de om pot forma la rândul lor minerale, odată cu expunerea la oxigen sau apă - aşa cum este cazul abhuritului care a fost descoperit pe epava navei SS Cheerful şi care are la bază bronzul. De asemenea, antichitatea şi preistoria a creat unele minerale, mai ales odată cu emergenţa epocilor bronzului şi a fierului. Spre exemplu, în Austria au fost descoperite patru minerale formate într-un sit arheologic care era un loc de sacrificiu ritualic pentru popoarele preistorice. Care este într-adevăr amploarea fenomenului şi ce poate spune acesta? În altă ordine de idei, studiul nu este complet; mai există multe zone influenţate de om care nu au fost incluse, spre exemplu gropile de gunoi, în special cele ce conţin electronice. Experţii susţin că aliajele de metal, substanţele din baterii şi alte elemente chimice pot fi foarte reactive cu mediul extern, ceea ce poate duce foarte uşor la crearea de noi minerale. Cei ce vor avea ultimul cuvânt în hotărârea dacă ne aflăm în Antropocen sau nu îl are Comisia Internaţională de Stratigrafie. Miza este mai importantă decât o simplă etichetare, are în vedere realizarea impactului omului asupra procelor naturale, contribuind cu un element central în contextul discuţiilor de astăzi în ceea ce priveşte schimbarea climatică şi dispariţia într-un ritm alarmat a speciilor.