Şoferii de BMW adevăraţi, vor trebui să treacă un examen la o şcoală specială, pentru a-şi primi permisul!

18:37

Iată că, conceptul prezentat în urmă cu doi ani la Salonul Auto de la Geneva, a ajuns la maturitate. Germanii vor prezenta un nou model, derivat din acesta, care poartă numele de Volkswgen Arteon. Născut din artă (Art) şi cu puternice influenţe premium (-eon), asta susţin că au făcut designerii şi inginerii VW. Noul model The post Volkswagen Passat CC va avea un succesor. Acesta este noul model Arteon! appeared first on Autoexpert.