Artur Gumeniuc, numit în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate

16:57

Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă Dumitru Braghiş a fost rechemat din funcție printr-o decizie aprobată miercuri, 1 martie, de Guvern. În cadrul şedinţei nu au fost invocate motivele acestei decizii. Dumitru Braghiș a fost numit ambasador la Moscova pe data de 27 noiembrie 2015. Între 1999-2001 el a fost prim-ministrul Republicii Moldova. The post Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, rechemat din funcție appeared first on Moldova.org.