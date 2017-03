DECRET // Artur Gumeniuc, numit consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale

11:27

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit pentru data de 14 mai 2017 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Mereni, raionul Anenii Noi. Mandatul alesului local a încetat înainte de termen în legătură cu demisia sa. Amintim că pentru data de 14 mai 2017 CEC a stabilit desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor în comuna Pervomaisc, raionul Căușeni; comuna Țipala, raionul Ialoveni; satul Ulmu, raionul Ialoveni; orașul Tvardița, raionul Taraclia; satul Racovăț, raionul Soroca și Hirova, raionul Călărași. The post În luna mai vor avea loc alegeri locale ale primarilor în 7 localități appeared first on Moldova 24.