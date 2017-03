(video) Contrabandă cu metale și pietre prețioase. Poliția a găsit aur și diamante în valoare de 70 de mln de lei

11:12

Centrul Cultural German AKZENTE caută un solist instrumentalist / o solistă instrumentalistă de chitară/banjo sau acordeon/bandoneon și cinci actriţe/actori în cadrul proiectului moldo-german de teatru „Cei Şapte Magnifici” sau Time To Put Humanity Back Into The Center Of The Ring” care se va desfăşura în perioada 11 mai 2017 - 10 iulie 2017 în Germania şi în Republica Moldova. Articolul Oportunitate pentru soliștii și actorii din Moldova de a se implica într-un proiect moldo-german. Detalii apare prima dată în #diez.