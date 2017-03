Contrabandă cu articole din aur și diamante în valoare de 70 milioane de lei

14:57

Drapelul Federației Ruse va fi arborat pe toate clădirile administrative din regiunea transnistreană, potrivit unei decizii a sovietului suprem local. Acesta va fi arborat alături de drapelul roșu-verde, pe care regimul separatist de la Tiraspol îl arborează ca steag al așa-zisei rmn. Potrivit Novostipmr.com, “arborarea tricolorului rus va semnifica o nouă etapă spre unirea rmn […] The post Drapelul Federației Ruse va fi arborat pe toate clădirile administrative din regiunea transnistreană appeared first on Moldova.org.