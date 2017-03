Turcia a ridicat peste jumătate din zidul de beton prevăzut la granița cu Siria

08:37

Cu fiecare zi ce trece, America devine tot mai închisă și mai neospitalieră cu străini. Țara care era altădată un El Dorado pentru toate națiile se ascunde în spatele unui zid impenetrabil.