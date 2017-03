VIDEO. Cum tenismenul moldovean, Radu Albot, hrănește rechinii în Bahamas

09:07

În prezent, lucrurile nu sunt tocmai roz. Se estimează că jumătate din viaţa sălbatică a dispărut în ultimii 40 de ani. Procesul este fără oprire însă, iar biologii au anunţat că până la sfârşitul secolului este posibil ca jumătate dintre toate speciile existente să dispară. Predicţia a fost făcută în cadrul unui simpozion organizat de Vatican cu numele „How To Save the Natural World on Which We Depend” (Cum să salvăm lumea naturală de care depindem), relatează IFL Science.