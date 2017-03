Trump vrea 12 portavioane pentru marina americană

04:58

Aspectul astrologic dominant al zilei este sextilul Luna-Neptun, care predispune la visare cu ochii deschisi si aduce in prim-plan romantismul si idealismul. In general, azi suntem cu totii mai sensibili, mai calmi, mai inclinati catre toleranta si compasiune. Pe de alta parte, acest sextil induce o stare de confuzie si diminueaza pragmatismul. Prin urmare, se recomanda amanarea activitatilor si deciziilor importante. Berbecul: Este foarte posibil sa nu fiti in forma si sa nu va simtiti instare sa faceti tot ce v-ati propus pentru azi. Ar fi bine sa amanati cu cateva zile ...