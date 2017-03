Președintele Igor Dodon anunță lista candidaților acceptați în posturile de ambasador după convorbiri cu premierul Pavel Filip

09:27

Procurorul General al Statelor Unite, Jeff Sessions, a anuntat in aceasta noapte ca se va recuza din orice anchetă oficiala cu privire la alegerile prezidentiale si posibila implicare a rusilor in incercarea de a influenta rezultatele scutinului. Decizia vine dupa ce presa americana a relatat despre discutiile purtate de Sessions cu ambasadorul rus de la Washington, Serghei Kisliak, şi a fost anunţată in cadrul unei conferinte de presa: „Am decis sa ma recuz din orice investigatie viitoare asupra oricaror aspect legate de campania pentru presedintele Statelor Unite.” La citva timp după anunţ, presedintele Donald Trump, desi a catalogat cererea opozitiei democrate ca procurorul-general sa se retraga din aceasta investigatie „o vinătoare de vrajitoare”, a spus şi că domnul Sessions ar fi putut sa fie mai exact in declaratiile pe care le-a facut in audierile din Congres pentru numirea sa in functie. Rolul sau in investigatia legata de relaţia dintre presedintele Donald Trump si Moscova a fost luat de adjunctul procurorului general. Lidera democartilor din Camera reprezentatilor, Nancy Pelosi, a spus ca recuzarea procurorului gerenal din aceasta investigatie „nu este sufficientă” și i-a cerut să demisioneze.