Amenzi pentru falsificarea datelor privind kilometrajul parcurs

Începînd cu luna martie a acestui an moldovenii care dețin cetățenia română ar putea putea rămîne fără dreptul de muncă și ședere în Marea Britanie. Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, intenționează să limiteze dreptul de ședere pe teritoriul țării pentru cetățenii Uniunii Europene, după anunțarea demarării procedurii de ieșire din UE (Brexit), scrie The Independent. …