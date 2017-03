Alertă în centrul Bruxelles-ului. Polițiștii au descoperit într-o mașină mai multe butelii cu gaz

17:47

Fostul președinte egiptean Hosni Mubarak a fost achitat joi de instanța supremă a Egiptului, care l-a găsit nevinovat de uciderea unora dintre protestatarii care au luat parte la manifestațiile din 2011, soldate cu îndepărtarea lui de la putere, transmite Agerpres.