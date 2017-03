(foto) Modele comunitare: La drum cu mașina prin Europa

12:12

Elena are 17 ani și este mamă singură. Tânăra are un băiat de doi ani pe nume Igoraș. În luna august anul trecut însă autoritata tutelară din satul Grigorievca (Căușeni) i-a luat forțat copilul și l-a trimis într-o instituție de plasament din Chișinău. Acum, statul cere în instanță decăderea Elenei din drepturile părintești. Articolul (video) O mamă minoră are nevoie de 8.000 de euro pentru a fi alături de fiul său apare prima dată în #diez.