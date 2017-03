Sigmar Gabriel: Contingentul NATO german va rămîne în țările baltice cît va fi necesar pentru a contracara amenințările ruse

Ministrul german de externe Sigmar Gabriel a declarat că eforturile Rusiei de a-şi consolida prezenţa militară la graniţa cu tarile Baltice sunt „complet iraţionale” şi a promis ca forţele germane vor ramine in tarile Baltice „atit cit va fi necesar”. Sigmar Gabriel s-a aflat ieri la baza militara Rukla din Lituania unde sunt staţionaţi în jur de 400 de militari germani, care fac parte din batalionul NATO desfasurat in tarile baltice. Moscova şi-a aparat decizia de a-şi intari prezenta la granita cu tarile Baltice spunind ca trupele sale sunt defensive. Ieri, purtatoarea de civint a Ministerului rus de externe Maria Zaharova a descris sosirea militarilor americani in regiune drept o acțiune„dubioasă” şi o „provocatoare”.

