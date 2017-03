Horoscopul zilei: Află ce ţi-au pregătit astrele pentru astăzi, 3 martie

13:57

La 45 de ani, când nu s-a plâns vreodată de nicio durere și n-a băut în viața ei vreo pastilă. Zinaida Scripnic a știut că noutatea, care i-a dat viața peste cap, a fost o încercare. De Sus. Pentru că, spune ea, bunul Dumnezeu ne dă atât, cât suntem în stare să ducem. Sânii au fost pentru ea o mândrie. Cu un gust rafinat la haine, alegea mereu bluze decoltate, culori aprinse. Acum o lună, a aflat însă că urmează să fie operată, pentru a-și continua viața și a-și crește ful de șase ani. “Am fost frumoasă și cred că mai sunt, neluând în calcul operația și stările prin care am trecut. Am fost și rămân o optimistă. Aici, la Spitalul Oncologic, foarte puține femei zâmbesc”, ne spune Zinaida. Într-o seară, o deranja sânul stâng, avea senzația de mâncărime. Dimineață, când s-a trezit, a văzut pe cămașa de noapte urme de sânge. S-a gândit că o fi din cauza faptului că s-a scărpinat prea tare. Și a mers urgent la Iinstitutul Oncologic. În aceeași zi, a făcut ultrasonografia mamelonului și a fost trimisă la consultație la chirurgul Vitalie Machedon. Dl doctor a examinat-o, a analizat examenul ecografic și i-a recomandat să bată la ușa Clinicii oncologice, pentru o eventuală internare în spital. După ce i-au fost efectuate toate analizele, diagnosticul stabilit a lăsat-o fără voce: carcinom ductal (tumoare malignă). Cancer. “Ce stări am trait atunci? Eram șocată, bulversată, nu știam încotro s-o apuc, ce va urma în următoarea clipă. Îmi era o frică imensă de moarte. Cancerul, această boală atât de necruțătoare, se asocial, în mintea mea, cu un tablou groaznic! Chelie, ten palid, kilograme în plus. Cu o tristețe imensă. Să spun acum că n-am trecut prin stări depresive, aș minți. Îmi imaginam că voi rămâne fără un sân și îmi apăruse un respect de sine scăzut. Aveam nevoie să mi se repete cât mai des că sunt cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai puternică. În astfel de situații, o femeie are nevoie de încurajare. Multă. În special, de la oamenii dragi. Mă și resemnasem că voi purta perucă, proteză”, continuă Zina, care ne spune că medicul-chirurg, dl Machedon, a fost cel care nu a lăsat-o să cadă pradă stărilor, prin care trecea. A mers în sala de operație și intervenția chirurgicală a durat cca două ore. După ce și-a revenit, la terapie intensivă, n-a făcut isterie, lucru care se întâmplă foarte des în cazul pacientelor operate. Dar a doua zi, în salon, simțea că ceva îi lipsește. O parte din ea. Și-a spus însă că important e efectul și că focarul cancerigen a fost înlăturat. Și că trebuie s-și ducă mai departe misiunea de a fi o mama și o soție bună. “Am avut noroc. Pentru că m-am adresat la timp la medic și pentru că nu aveam un nodul, care nu poate fi depistat decât cu aparate speciale și de mâna experimentată a doctorului. În salon, erau femei cu metastază. Eu am văzut partea bună și nu am încetat să cred că sunt puternică și voi trece de momentul dificil”, povestește Zina. Acum, analizele ele sunt foarte bune. Dar, spune ea, nu s-ar fi descurcat fără ajutorul medicilor, care i-au fost alături. “Dlui chirurg Vitalie Machedon și dlui anestezist, Andrei Badan, le datorez azi acest zâmbet. Atitudinea și căldura lor, pe care o manifesteă față de paciente, înseamnă foarte mult pentru o mamă, care crede că stă față în față cu moartea. Iar sânul, care acum e o proteză, îmi amintește că viața trebuie trăită altfel. Soțul? Am auzit istorii că, după stabilirea diagnosticului, în multe familii apar probleme de comunicare și de atitudine. Soțul meu mi-a spus că cel mai important e ca eu să fiu sănătoasă. În rest, nu contează nimic”, ne povestește protagnista, adăugând că fiecare piedică din viață o motivează să meargă mai departe. Săptămânal, de cancer mamar sunt operate peste 20 de femei La Institutul Oncologic există două secții de mamologie și, potrivit medicului chirurg Vitalie Machedon, săptămânal sunt operate în jur de 20 de femei. Vârsta lor variază între 35 și 80 de ani, cele mai multe paciente fiind de 45 de ani. “Niciun medic din lume n-o să vă spună de unde și când apare cancerul mamar. Există mai multe motive, care generează această boală: fumatul, alcoolul, avorturile, procesele inflamatorii ginecologice, stresul, sistemul hormonal și cel nervos. Vorbind despre factorul ereditar, și acesta persistă, dar într-un procentaj destul de mic. Pe noi ne interesează scurgerile din mamelon și, dragi femei, dacă observați că ceva nu e în regulă cu sânii –sunt deformați, au apărut edeme, indorații, s-a schimbat culoarea – lăsăm totul și mergem la medic. Mă întrebați dacă îmi place atât de mult operația de extirpare a sânului? Medicul trebuie să aleagă ce e mai bine pentru pacient. Și nu recurgem la intervenție de dragul tăiatului. Focarul trebuie eliminat, și asta pentru că niciun tratament nu garantează eliminarea definitivă a acestui flagel. Cancerul e un organizm aparte, care trăiește în corpul uman, și poate erupe aidoma unui vulcan. E dureror, dar trebuie să alegi ce-i mai important: viața sau sânul?”, ne răspunde dl Machedon, pe peretela căruia vedem mai multe brevete de invenții. Este vorba de descoperiri în tratarea cancerului mamar, munca domniei sale de o viață. “Cum îi spui unui bolnav că are cancer? Uneori, discuțiile ne iau ore sau chiar zile. Informația o oferim dozat, ca persoană să înțeleagă singură. Pentru că unii pot avea reacții total neașteptate, să sară pe geam, să suporte un atac de cord. Dar consider că e bine să discutăm cu pacientul fără echivocuri”, ne spune medicul, care activează în chirurgie de mai bine de 20 de ani și pe masa de operație a căruia nu a decedat niciun pacient.