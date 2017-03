Cum a ajuns un curier unul dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii

16:37

Coordonatorul Coaliţiei de guvernare, preşedintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, se pare că a fost „intimidat” de o postare pe Facebook a preşedintelui Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, cu privire la cei 25 de ani de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru, marcaţi astăzi. Astfel, chiar dacă a plasat şi el un mesaj în acest sens, la doar câteva minute acesta a şters postarea, plasând-o ulterior deja cu o altă poză. Asta deoarece iniţial, poza care însoţea mesajul lui Vlad Plahotniuc era exact aceeaşi pe care o distribuise şi Maia Sandu. The post Vlad Plahotniuc, intimidat de o postare pe Facebook a Maiei Sandu. Ce l-a făcut pe preşedintele PD să-şi şteargă un mesaj appeared first on Independent.