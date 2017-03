Maia Sandu: Schimbarea sistemului electoral nu va însemna decât uzurparea puterii

15:37

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 pe scara Richter a avut loc în provincia Adıyaman din sud-estul Turciei, a anunţat Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor, potrivit Hurriyet Daily News. The post Cutremur cu magnitudinea de 5,5 pe scara Richter în sud-estul Turciei appeared first on Independent.