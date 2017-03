Dodon îl vrea pe Andrei Neguță – ambasador în Rusia, în locul lui Dumitru Braghiș

16:42

Accidentul a avut loc pe o șosea din Ucraina. Din imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum bătrâna se grăbește să traverseze strada. În momentul când ajunge pe banda a treia, femeia este lovită în plină viteză de un microbuz. Bătrâna a fost aruncată la câţiva metri distanţă. În urma impactului, femeia a murit pe loc, susțin martorii. sursa video: autoblog.md The post IMAGINI ȘOCANTE pe o stradă din Ucraina: O bătrână a fost lovită mortal de un șofer appeared first on Moldova 24.