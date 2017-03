Opt candidați la funcţia de ambasador al Republicii Moldova, acceptaţi de Igor Dodon

09:37

Adrian Dohotaru, deputat USR de Cluj, a ales să mănânce din gunoi, folosind această metodă pentru a atrage atenția asupra risipei, scrie Libertatea.ro. Deputatul USR Adrian Dohotaru a mâncat sărățele dintr-un coș de gunoi de la Parlament, dorind ca astfel să tragă un semnal de alarmă asupra faptului că se face prea multă risipă. Deputatul […] The post Un deputat român a mâncat din gunoi pentru a atrage atenția asupra risipei appeared first on Moldova.org.