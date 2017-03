Soții Obama își vor scrie memoriile. Cele două volume ar costa în jur de 60 de milioane de dolari

14:37

Consilierii din CMC preferă să taie frunze la câini decât să lucreze. Astfel, pe ordinea de zi, în așteptare spre examinare în cadrul Consiliului stau peste 1100 de proiecte, dintre care, peste 300 sunt vechi din 2011.