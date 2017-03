Americanii ar putea avea nevoie de vize, pentru a intra în UE

13:17

Îngrijorare privind eliberarea medicamentelor în magazine Asociația Farmaciștilor din Republica Moldova se declară îngrijorată de inițiativa privind eliberarea medicamentelor cu amănuntul în magazine specializate. Un proiect în acest sens a fost iniţiat de Ministerul Sănătății, care are drept scop facilitarea accesului populației la produse farmaceutice. Mai mulți experți în sănătate afirmă că modificările propuse nu ar fi argumentate și ar putea crea un haos pe piața medicamentelor. Președintele Asociației Farmaciștilor, Maria Cojocaru-Toma, a menţionat сă R. Moldova nu este pregătită ca în magazinele specializate să fie comercializate medicamente. „În cadrul ședințelor Asociației Farmaciștilor ne-am exprimat îngrijorarea față de acest proiect de lege și am solicitat să fie luate în calcul termene reale de revizuire a cadrului legal. De asemenea, am solicitat să fie extins termenul de discuții asupra acestui proiect de lege și să fie antrenați mai mulți specialiști din domeniul medicamentului", a spus Maria Cojocaru-Toma. „Ne îngrijorează specializarea persoanelor care vor oferi consultanţă în aceste magazine, deoarece doar un curs nu este suficient pentru pregătirea specialiştilor în domeniul medicamentului", a afirmat Maria Cojocaru-Toma. Asociația Farmaciștilor din R. Moldova este o organizație profesională care întrunește peste trei mii de specialiști din țară. Ministerul Sănătății a propus anterior simplificarea procedurii de eliberare a preparatelor farmaceutice ce nu necesită prescripţie medicală. Astfel, medicamentele vor putea fi realizate din magazine, de pe rafturi specializate şi la recomandarea unui consultant specializat. Lista preparatelor care vor fi vîndute în magazine va fi aprobată de Ministerul Sănătății, iar Agenția Medicamentului va autoriza centrele care vor comercializa preparatele farmaceutice. Sursă: moldpres.md